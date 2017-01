Sem time, Manaus tem recorde de público na Superliga

Diogo Rocha / portal@d24am.com

Manaus – Mesmo sem time na Superliga Feminina de Vôlei, Manaus bateu recorde de público dos jogos da temporada 2016/2017, pela segunda vez, na Arena Amadeu Teixeira. Ontem, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) informou que a capital do Amazonas teve o maior número de torcedores da primeira rodada do returno (4.079 pessoas), na vitória do Vôlei Nestlé (Osasco/SP) sobre o São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP), no sábado passado.

Dois dos três maiores públicos da Superliga Feminina, conforme a CBV, foram registrados em Manaus. Atualmente, o maior público da competição pertence a Manaus, que ocorreu no confronto entre o São Caetano e o Dentil/Praia Clube (MG), no dia 11 de novembro, com a presença de 4.782 torcedores. Na ocasião, a equipe mineira, liderada pela ex-capitã da Seleção Brasileira, a central Fabiana Claudino, derrotou o São Caetano, por 3 sets a 0.

Mesmo placar do triunfo do Vôlei Nestlé/Osasco sobre o mandante São Caetano, no último final de semana, que colocou a capital amazonense como a ‘dona’ também do terceiro maior público da temporada. Na partida, a equipe de Osasco teve como destaques a levantadora da Seleção Brasileira, Dani Lins, a líbero Camila Brait, que deixou a Seleção no ano passado, e a ponteira Tandara, campeão olímpica, em Londres-2012.

Em segundo lugar no ‘TOP 3’ da Superliga Feminina está o jogo entre o Rio do Sul (SC) e o Rexona-Sesc (RJ), em Lages (SC), no dia 2 de dezembro, com 4.278 pessoas. Atual campeão do torneio e comandado pelo técnico Bernardinho, o Rexona também jogará em Manaus, no dia 3 de fevereiro, diante do mandante São Caetano. Pelo retrospecto, o jogo promete mais um grande público, na Arena Amadeu Teixeira.

Recorde da temporada

A primeira rodada do returno da Superliga Feminina começou com um recorde. A abertura da segunda fase da competição teve o maior público, até o momento, com um total de 11.500 pessoas.

Para o superintendente de competições de quadra da CBV, Renato D’Avila, iniciativas com o intuito de descentralizar a Superliga tem sido muito positivas para a modalidade.

“A presença do público nos ginásios pelo País demonstra o desejo das pessoas de acompanharem, de perto, seus ídolos e isso nos deixa muito felizes. Nossa vontade é descentralizar ainda mais a Superliga e levar a modalidade para o País inteiro”, disse Renato D’Avila, que afirmou que a CBV buscará outras formas de incrementar estes jogos da Superliga pelo Brasil, na temporada 17/18.

Na Superliga Masculina, o maior público, até o momento, ficou por conta de Vôlei Brasil Kirin (SP) x Sesi-SP. A partida, no ginásio Mangueirinho, em Belém (PA), contou com casa cheia e o total de 7.450 torcedores.