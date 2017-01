Senac inscreve para certificação profissional para cabeleireiros, manicures e pedicures

Da Redação / portal@d24am.com

Manaus – Estão abertas, até o dia 27 de janeiro, as inscrições para a Certificação Profissional de Competências oferecida pelo Senac. A ação é destinada a cabeleireiros, manicures e pedicures sem certificação e com experiência profissional de, no mínimo, dois anos. O objetivo é certificar trabalhadores que possuam habilidades profissionais já desenvolvidas, independente da maneira como foram adquiridas, reconhecendo e atestando formalmente sua capacidade técnica.

Ao todo, o investimento para cabeleireiros será de R$ 750 e para manicures R$ 230. O processo ocorrerá em três etapas: inscrição, avaliação e certificação. As inscrições devem ser realizadas na sede do Sindicato dos Salões de Barbeiros, Cabeleireiros, Institutos de Beleza e Similares de Manaus, localizada na Rua 24 de Maio, 324, Centro.

O valor da inscrição é de R$ 50 para cabeleireiros e R$ 30 para manicures. Após inscrição, o candidato deverá se dirigir ao Senac Centro ou Cidade Nova para solicitar o Requerimento de Avaliação, cujo investimento é R$ 350 para cabeleireiros e R$ 100 para manicures. Se aprovado, o profissional deverá dar entrada ao processo de certificação, com investimento de R$ 350 para cabeleireiros e de R$ 100 para manicures.