Sensação de insegurança altera o dia a dia de quem mora na capital amazonense

Laís Motta e Thiago Fernando

Manaus – As rebeliões e ocorrências de homicídios na capital amazonense têm mudado o dia a dia de quem mora em Manaus. A insegurança e medo têm tomado conta de algumas pessoas e o movimento em locais como a tradicional Feira da Eduardo Ribeiro, no Centro, tem sido menor. Ontem, por exemplo, o movimento no local foi fraco e surpreendeu os permissionários. Na avalição do sociólogo e professor do departamento de ciências sociais da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Luiz Antônio Nascimento, essa sensação é um reflexo das informações falsas disseminadas via as redes sociais, entre outros fatores.

Há nove anos trabalhando na Feira da Eduardo Ribeiro, Conceição Oliveira, 47, afirmou que o sentimento de vulnerabilidade pode ter afastados as famílias da feira. Apesar disso, ela lembra que o movimento no local, também, foi fraco no último mês.

“Hoje foi muito ruim. Não apenas pelas rebeliões e roubos que vêm acontecendo na cidade. Tem pessoas viajando, mas sentimos um pavor no pessoal que veio. Ficaram com medo de roubo”, disse a empresária.

O movimento na Igreja da Matriz, no Centro, foi intenso. Na missão das 8h, o templo lotou com fiéis que agradeciam e pediam proteção para suas famílias e amigos. Frequentador assíduo, Paulo Marcelo, 28, disse que a circulação foi normal. Apesar do medo, ele fez questão de não perder seu momento de fé.

“Sinto que as pessoas estão apreensivas. Uma ou outra pessoa comentou do medo, mas a quantidade de pessoas que vieram para o missa é a mesma dos outros dias”, citou Marcelo.

Avaliação

“O grau de ignorância é muito grande. As pessoas pensam que Manaus virou o ‘The Walking Dead’, que tem um monte de zumbis atacando as pessoas na rua”, disse Nascimento. ‘The Walking Dead’ é um seriado norte-americano que mostra a vida na terra após um apocalipse zumbi, onde pessoas foram infectadas por um vírus misterioso. O vírus os transforma em mortos-vivos que atacam os humanos.

Nascimento, que desenvolve pesquisas relacionadas à segurança, afirma que 80% dos detentos do sistema penitenciário são jovens de média de 30 anos, presos por tráfico de drogas e furto. “Se essas pessoas fugiram, elas não serão assassinadas nos faróis de Manaus. Em qualquer literatura, mostra que o fugitivo vai se esconder. Está todo mundo achando que eles estão à espreita esperando para assaltar todo mundo” avaliou o sociólogo.

O agravante das redes sociais, segundo ele, onde via WhatsApp se veiculam informações falsas, também piora a sensação de insegurança. “Alguém sai correndo para pegar um ônibus, o outro grita ‘é arrastão’, o terceiro faz o vídeo e posta nas redes sociais”, disse Luiz Antônio, descrevendo como as notícias falsas sobre assaltos e arrastões assustam a população e se espalham rapidamente.

Para o sociólogo, a população deve ter cautela e analisar a fonte das informações que chegam em seus celulares.

Tragédia anunciada

Nascimento reforça que a tragédia ocorrida nos presídios de Manaus, que desde o primeiro dia do ano matou mais de 60 presidiários, é uma ‘tragédia anunciada’. O sociólogo se refere a trechos de uma conversa entre os traficantes José Roberto Fernandes Barbosa, o ‘Zé Roberto’, e João Pinto Carioca, o ‘João Branco’, líderes da facção Família do Norte (FDN). “Nossa ‘Facção’ é ‘tão’ Franca… Que ‘nos’ elegemos Foi um ‘govenado’… ‘Só’ isso”(SIC), diz o trecho.

Na edição deste domingo, o DIÁRIO DO AMAZONAS divulgou trechos das conversas por mensagens de celular, entre os criminosos, que foram interceptadas pela Polícia Federal (PF), em outubro de 2015. Para a PF, o diálogo se refere ao apoio dado pela organização criminosa à reeleição do governador José Melo.