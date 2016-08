Serafim afirma que vai dialogar com a sociedade

Por Asafe Augusto / Diário do Amazonas

Manaus – Baseando a campanha em ouvir os anseios da população, o candidato a prefeito de Manaus, Serafim Correa, afirmou, nesta quinta-feira (25), que não há uma receita pronta para uma boa administração, e seu carro chefe é o conjunto de propostas para todas as áreas de da cidade. O deputado foi o quarto entrevistado que participou do Programa Dez Na TV, Da Rede Diário De Comunicação, Record News Manaus.

Em 20 minutos de sabatina, Serafim respondeu perguntas sobre diversos temas e apresentou suas ideias sobre política, transparência, orçamento, tributação, saúde, educação, mobilidade urbana, meio ambiente, transporte publico, moradia e negócios, além de revelar que se for eleito cumprirá apenas um mandato e não se candidatará a uma reeleição.

Conforme o candidato a solução para os problemas da cidade se constrói a partir de diálogos com a sociedade. Ele afirmou que o conjunto de propostas deve ser considerado importante e não apenas uma ou outra proposta, pois, de acordo com o deputado, Manaus é uma cidade que tem problemas de saúde, trânsito, transporte coletivo e, ambiente de negocio para gerar emprego.

“Não é apenas ter proposta para cada tema, mas sim ter a pré-disposição para conversar e ouvir a sociedade, e não apenas dizer que tem uma receita pronta. Nós teremos uma administração moderna e transparente que vai de encontro aos anseios da sociedade”, disse, ao ressaltar que se considera preparado para voltar a ser prefeito, e que em sua gestão a cidade recebeu obras relevantes para a população.

Serafim afirmou que se for eleito vai buscar recursos de fora de Manaus para melhorar a educação. “Escolas serão construídas e o salário dos professores será revisto. Quem possui mestrado e doutorado deve ter um ‘plus’ nos ganhos”, comentou.

O candidato destacou que a burocracia irá diminuir na prefeitura caso ele seja eleito o novo gestor da cidade. De acordo com ele, a inscrição na prefeitura para empreendedores vai acabar, e apenas o CNPJ servirá como a inscrição.

Serafim Correa parabenizou a REDE DIARIO pela iniciativa de realizar a sabatina com todos os candidatos a prefeito de Manaus. De acordo com ele, as entrevistas têm sido uma forma democrática que assegurar a todos os candidatos as mesmas regras e espaço para informar os cidadãos quais as propostas de governo para melhorar a cidade.

“A TV DIARIO nos dá um espaço, a oportunidade de estar em um programa muito aberto e franco para expor as nossas propostas à população e isso é importante”, disse o candidato.

