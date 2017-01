Shoppings da capital realizam liquidações neste início do ano

Laís Motta / portal@d24am.com

Manaus – Shoppings de Manaus estão promovendo ações de promoções e descontos para renovar os estoques de produtos e vender itens restantes do ano anterior. A ação é tradicional no comércio, nos primeiros dias de um novo ano.

As promoções do Millennium Shopping, por exemplo, ocorrem em lojas de vestuário com peças que variam de 20% a 50% de desconto. As lojas do centro de compras também estão fazendo promoções como o sorteio ‘leva 4 e pague 3’ e dando facilidades de pagamentos.

Em uma das óticas, levar um par de óculos usado ou quebrado vale R$ 200 na compra de um par novo. Em uma livraria, a cada R$ 100 em compras, o cliente tem direito a um cupom para concorrer ao sorteio de tablets, video game Playstation 4, iPhone 6S e um carro zero quilômetro.

O Manaus Plaza Shopping promove a segunda edição do ‘Leva Tudo Plaza’, até o dia 15 de janeiro. A liquidação pretende zerar o estoque, com descontos de 10% a 70%.

Sapatarias ofertam descontos, assim como lojas de vestuário, de acessórios, de utilidades e de cosméticos. De acordo com a gerente de Marketing, Luciana Carvalho, a liquidação é uma oportunidade para os consumidores aproveitarem para comprar bons produtos com descontos. “Além de levar para casa aquele produto que já estava sendo pesquisado pelo consumidor e ter a chance de fazer render os investimentos”, afirmou a gerente.

No Sumaúma Park Shopping, as promoções e descontos chegam a 70% e vão até o próximo domingo (8). O superintendente do centro de compras, Cláudio Voso, afirma que esta é uma boa oportunidade para quem não conseguiu comprar no fim do ano. “Sabemos que existem aquelas pessoas que guardam o dinheiro do fim do ano e compram os presentes de Natal somente no início do novo ano, quando acontecem os saldões. Esta é uma excelente oportunidade de garantir a peça ou produto desejado e o melhor, com bom preço”, disse Voso.