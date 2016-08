Silas Câmara apresenta projeto para governar Manaus sem distinção

Por Asafe Augusto / Diário do Amazonas

Manaus – Destacando a segurança, saúde, educação e transporte como prioridades de governo, o deputado federal Silas Câmara afirmou, nesta sexta-feira (26), que governará para todos se for eleito prefeito. O candidato participou da temporada de entrevistas no programa DEZ NA TV, DA REDE DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO, RECORD NEWS MANAUS.

Durante 20 minutos de entrevista, Silas Câmara chamou a atenção para os problemas da cidade e afirmou que o seu plano de governo, além de ser, segundo ele, 100% realizável, atende as necessidades da população de Manaus. Ele ressaltou que a cidade tem recursos suficientes para melhorar.

Na área da segurança, Silas disse que o cenário vai mudar. De acordo com ele, os índices de assaltos e mortes devem diminuir na cidade. “Eu destaco o projeto ‘Ronda Comunitária’, que é o modelo, para o município, do ‘Ronda nos Bairros’, que será essencial para mudar o quadro da cidade, onde o numero de assaltos e mortes é grande. É um absurdo a prefeitura não se preocupar com segurança publica. Eu tenho essa preocupação e farei com que a cidade fique mais segura”, disse.

Em relação à saúde, Silas afirmou que, se for eleito, o programa Médico da Família será restabelecido assim como as casinhas da saúde. “Eu tenho muita vontade política para restabelecer a saúde da nossa cidade”, comentou.

Conforme o deputado, o transporte público será de qualidade, com o preço justo e com segurança. “Vamos implantar o BRT e as ruas terão sinalização inteligente para dar mais rapidez aos passageiros do transporte público que precisam chegar à escola ou trabalho. Será um transporte onde a população será a proprietária”, frisou.

Além de fomentar o empreendedorismo, Silas disse que, se for eleito, também vai melhorar a estruturação das escolas dos municípios e rever a data base dos professores com o intuito de valorizar a categoria.

“Estamos dispostos a melhorar a cidade, principalmente a educação. Tudo que fizermos será com transparência sem limites”, disse, ao ressaltar que em seu governo a administração municipal terá quatro subprefeituras.

Silas afirmou ainda, que vai governar sem distinção. De acordo com ele, a sua vida pública mostra que ele está interessado na evolução da cidade.

“Sou cristão e não posso ser discriminado por isso. Na minha vida pública, tenho projetos, como deputado federal, para todos os municípios do Estado, além da minha luta pela Zona Franca. Tenho propostas e posso mudar a realidade de Manaus”, ponderou Silas ao destacar que o ritmo de campanha está intenso. “A população está receptiva a implantação do meu projeto de governo, pois eu e meu vice podemos fazer mais por Manaus”, frisou.

O candidato Silas Câmara parabenizou a REDE DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO pelo formato de entrevista que ele considerou dinâmico e que possibilita aos candidatos a capacidade de sintetizar e mostrar que conhece o plano de trabalho. “Agradeço a Deus e ao grupo DIÁRIO pelo espaço importantíssimo que me possibilitou conversar mais com o cidadão”, completou.

As entrevistas continuam na próxima segunda-feira (29), às 12h, e o sabatinado da vez será o deputado estadual Luiz Castro (REDE).

Cada entrevista está sendo veiculada ao meio dia e reprisada às 17h do mesmo dia, na TV DIÁRIO – RECORD NEWS MANAUS, nos canais 36.1 (Digital em TV aberta), e 23 (NET).

Todas as entrevistas na íntegra serão postadas nas redes sociais mantidas pela REDE DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO, ou seja, nas páginas do Facebook do D24AM, RECORD NEWS MANAUS, youtube da RECORD NEWS MANAUS e no portal D24AM.