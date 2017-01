Sindicato é dominado por irmãos há 11 anos

Carla Albuquerque / redacao@diarioam.com.br

Manaus – Onze anos. Esse é o tempo em que os irmãos Josildo, 46, e Givanci de Oliveira da Silva, 41, dominam, de forma revezada, a presidência do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Manaus (STTRM), que na última terça-feira (17) parou 100% da frota de ônibus de Manaus, prejudicando cerca de 800 mil pessoas.

Os cargos começaram a ser ocupados em 2005, por Josildo, atual vice-presidente da entidade dirigida pelo irmão, Givanci. Além deles, o também irmão Josenildo de Oliveira e Silva, atual vereador, também ocupava cargo na diretoria do STTRM. De acordo com ex-diretores da entidade, o grupo responde a processos por improbidades administrativa e, segundo consta no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), respondem ainda a processos por injúria e crimes contra a pessoa idosa, sendo que nenhum deles foi a julgamento.

De acordo com um levantamento feito pela reportagem, eles ficaram fora do comando do Sindicato apenas por um ano, entre os meses de dezembro de 2011 a dezembro de 2012. O afastamento momentâneo ocorreu por determinação judicial. Logo depois, durante nova eleição conturbada com várias medidas cautelares determinadas pela Justiça, Givanci voltou ao cargo em março de 2013, tomando posse em julho do mesmo ano.

A vigência do cargo tem duração até esse ano, quando devem ocorrer novas eleições para a escolha do novo presidente. As eleições, segundo informou o ex-membro da diretoria, Jairo Fernandes, deverá ocorrer em julho deste ano e de acordo com o estatuto que rege o sindicato, nada impede que Givanci volte a concorrer ao cargo.

Questionado sobre o que acha das críticas ao sindicato, por ser dominado por uma família, o atual presidente, Givanci Oliveira, disse sentir alegria. “Aqui tem eleição e o direito do enforcado é espernear. Se alguém quer vencer a família Oliveira, que venha para o voto”, afirmou.

Processos

De acordo com o ex-diretor do Sindicato Jairo Fernandes, um grupo ingressou na Ministério Público do Trabalho (MPT) com um processo de improbidade administrativa contra a gestão de Givanci. O processo é mantido em fase de construção do balneário do sindicato, que segundo ele, está sendo construído em uma propriedade pertencente a familiares do presidente.

“Esse sindicato tem contribuição de R$ 280 mil por mês, multiplique isso por um ano. Agora, já pensou quanto isso dá desde 2005, época desde quando eles estão no poder. Por isso ingressamos com o processo de improbidade porque queremos a exibição da prestação de contas”, falou.

Além desse processo, consta no site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) que Givanci responde, ainda, a dois processos na esfera criminal por injúria. Já Josildo responde a um processo por crimes contra pessoa idosa, desde 2002, mas que ainda não foi julgado.

Defesa

Josildo Oliveira afirmou que ele e o irmão se revezam no poder por vontade dos rodoviários. “Fui presidente por dois mandatos e consegui com muito trabalho fazer meu sucessor. Nosso sindicato é um dos poucos que chama as eleições para todos verem, com chapas inscritas. É sempre muito transparente”, disse.

Sobre os processos a que responde, Josildo afirma que trata-se de perseguição de grupos rivais. “São pessoas distintas, de outros grupos que não tem coragem de vir para eleição no voto e fica tentando liminares levando a Justiça ao erro, pois sempre provamos que não existem erros na nossa administração. Falhas existem, mas erros não. Desafio qualquer um a provar que existe improbibade administrativa”, concluiu.