Sine Manaus orienta trabalhador sobre melhor horário de atendimento e mudanças

Da Redação / portal@d24am.com

Manaus – O Sine Manaus orienta as pessoas que estão em busca de vagas de emprego a comparecerem nos postos do Centro e da Cidade Nova, na zona norte, no horário entre 9h e 11h. No começo do ano, o horário de abertura passou de 6h30 para 7h e o fechamento às 13h, de segunda a sexta-feira.

Para a diretora do Sine Manaus, Margareth Cavalcante, a medida visa evitar filas, dar segurança ao trabalhador e agilidade no atendimento, pois, entre 9h e 11h, o sistema do Ministério do Trabalho está mais rápido.

Diferente do Sine Amazonas, o Sine Manaus não trabalha com agendamento de serviços e o trabalhador tem sua demanda atendida no mesmo dia que procura os postos de atendimento. Esse diferencial gera um aumento significativo de procura pelas unidades do Sine Municipal.

Os dois postos atendem, em média, 900 pessoas por dia, mas o ápice ocorre às 7h. A unidade do Sine no Centro está localizada na Avenida Floriano Peixoto, 134, Edifício Garagem, e a da Cidade Nova, na Avenida Max Teixeira, 3.551.

Pelo sistema de seleção no Sine, o primeiro passo é o trabalhador fazer seu cadastro no Portal Mais Emprego, do Ministério do Trabalho, que pode ser pela internet ou em um dos postos do Sine. Em seguida, o atendente do Sine consulta as vagas em aberto, verificando se o candidato tem o perfil para as vagas disponíveis.

Caso o trabalhador se enquadre no perfil das vagas oferecidas no mesmo dia, o terceiro passo é encaminhar o trabalhador para uma pré-seleção com testes práticos, no próprio Sine. Se não houver vagas no mesmo dia da consulta, o trabalhador é orientado a esperar pelo telefonema do Sine em caso de novas ofertas de emprego.

Após a aprovação na pré-seleção, o trabalhador é encaminhado à empresa que ficará responsável pela contratação. Em caso de não contratação, o nome do trabalhador retorna ao sistema do banco de dados do Sine Manaus, onde ele poderá ser chamado para novas seleções.