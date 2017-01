Sinetram aciona TRT e direção do Sindicato dos Rodoviários pode ser presa

Laís Motta / portal@d24am.com

Manaus – O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) vai entrar com uma petição, ainda na manhã desta terça-feira (17), no Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT11), comunicando o descumprimento da decisão judicial que proibiu os rodoviários de realizarem paralisações. Segundo o diretor jurídico do Sinetram, Fernando Borges, a direção do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM) pode ser presa, caso o juiz do trabalho analise que houve descumprimento da decisão judicial.

“Vamos comunicar o descumprimento, estamos juntando a documentação. Vamos informar o descumprimento e, se houver descumprimento, no entendimento do juiz, pode haver a prisão da direção do sindicato (dos rodoviários)”, disse Borges. A prisão em flagrante está prevista no Código Penal em casos de desobediência e descumprimento de decisões judiciais, explicou Borges.

Na última segunda-feira (16), o TRT11, a pedido da Procuradoria Geral do Município (PGM), determinou que fosse mantida a circulação de 100% da frota de ônibus da capital, sob pena de multa diária de R$ 100 mil. Mesmo assim, os trabalhadores rodoviários cruzaram os braços e nenhum dos 1.360 veículos do Sistema de Transporte Coletivo saiu das garagens na manhã de hoje.

Desde às 4h de desta terça-feira (17) 100% da frota de ônibus do transporte público está parada, por conta da greve dos rodoviários, que reivindica reajuste salarial. A categoria dos rodoviários reivindica o pagamento dos Dissídios Coletivos de 2016, que tem data base até o dia 1º de maio e está sob análise do Tribunal Superior do Trabalho (TSE).