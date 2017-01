Sinpoeam denuncia que raio x deixa IML exposto à radiação

Girlene Medeiros / portal@d24am.com

Manaus – Quem for ao prédio do Instituto Médico Legal (IML) de Manaus pode ser contaminado com alta radiação residual e pode contrair doenças, como o câncer, devido à ausência de isolamento da máquina de raio x que analisa os cadáveres encaminhados ao instituto. O alerta é do Sindicato dos Peritos Oficiais do Estado do Amazonas (Sinpoeam) que reclama isolamento especial para o equipamento, ao governo do Estado, já que são 40 funcionários, entre peritos médicos legistas, técnicos de necropsia e administrativos que trabalham, diariamente, no instituto.

O órgão público também atende dezenas de pacientes, mensalmente, que se submetem a exames de corpo de delito, além de familiares de mortos que vão até o órgão para liberar corpos de parentes.

Segundo Ilton Soares, um dos diretores do Sinpoeam, o equipamento de radiografia, usado para necropsia de cadáveres, está instalado em um dos subsolos do IML, localizado na zona norte de Manaus. O incômodo por lidar, diariamente, com radiação alta, sem proteção, aumentou quando a categoria percebeu que o isolamento especial da sala de raio x não seria feito e a diretoria do IML expediu um aviso, instalado nos corredores internos do instituto, informando que deve ser feita uma “evacuação temporária” dos funcionários do andar do IML onde está localizada a máquina de radiografia.

Datado em 18 de novembro do ano passado, o aviso informa que a recomendação é destinada aos funcionários com “a finalidade de garantir a não contaminação” e servir como medida temporária “enquanto providencia-se a adequação da sala de raio x”.

A preocupação da diretoria do Sinpoeam é que os peritos adoeçam pela exposição à radiação. “Não existe nenhum tipo de isolamento. Orientam evacuação como se a radiação não atravessasse uma porta. Sair do andar onde a máquina está não protege os funcionários da radiação extremamente cancerígena, mortal”, afirmou Ilton, acrescentado que a máquina de radiografia para os cadáveres estava no IML, há anos, e pode emitir radiação residual atingindo espaços mesmo depois de desligada.

De acordo com Ilton, a máquina foi colocada em funcionamento, no segundo semestre de 2016, por uma exigência da categoria dos peritos. A categoria informou que exigiu a máquina devido à essencialidade do equipamento para a realização do exame de necropsia. No entanto, conforme o Sinpoeam, o equipamento não recebeu isolamento específico para conter a radiação prejudicial à saúde.

O presidente do sindicato, o perito André Segundo, disse que o Sinpoeam tenta audiências com o governador do Estado, José Melo, desde o segundo semestre de 2015, quando a categoria realizou atos grevistas exigindo condições ideais de trabalho. De acordo com o sindicalista, as tentativas de falar com o governador somam mais de 50 vezes, entre envio de ofícios, visitas à Casa Civil e à Procuradoria Geral do Estado do Amazonas (PGE-AM).

“O governador não quer ouvir a perícia. Tinha que ter uma sala totalmente blindada para proteger os peritos da radiação”, disse o sindicalista, acrescentando que a categoria recebeu promessas governamentais de reforma do prédio, que tem 30 anos, mas a reforma não saiu da promessa, segundo André.

O governo do Estado foi procurado, através da Secretaria de Comunicação (Secom), mas não se pronunciou até a publicação dessa matéria.