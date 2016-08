Sistema DivulgaCandContas 2016 é fonte de pesquisa para eleitor

Da Redação

Manaus – Disponível no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na internet, o sistema DivulgaCandContas 2016 permite ao eleitor consultar uma série de informações sobre os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador nas Eleições Municipais de 2016, informou a instituição.

No sistema, o cidadão tem acesso às propostas dos candidatos a prefeito, declarações de bens dos candidatos, situação do registro de candidatura, certidões criminais, estatísticas de registros de candidaturas por região e Estado, limites de gastos para os cargos e dados sobre o financiamento das campanhas, entre outros tópicos.

Como o próprio texto de apresentação da página revela, o sistema tem como objetivo a divulgação das candidaturas e das prestações de contas dos candidatos e dos partidos no Brasil. O acesso ao sistema é feito por meio dos seguintes passos: deve-se clicar no link ‘Eleições’, na barra superior da página do TSE, depois em ‘Eleições 2016’, ‘Divulgação de candidaturas e contas eleitorais’, e, por fim, em ‘DivulgaCandContas’.

Ao entrar, o eleitor se depara com duas grandes áreas de pesquisa: ‘Consultas por Regiões Brasileiras’ e ‘Consultas Individuais/Contas Eleitorais’. Há, ainda, o link ‘Estatísticas de Candidaturas’, onde o cidadão pode consultar também a quantidade de registros por cargo, grau de instrução, ocupação e faixa etária dos postulantes a candidatos.