Sistema do Bradesco sai do ar e clientes relatam problemas

Estadão Conteúdo /Diário do Amazonas

São Paulo – Clientes do banco Bradesco registraram falhas nos serviços de internet banking e mobile nesta terça-feira (30), Nas redes sociais, os usuários reclamaram que não estavam conseguindo acessar a conta, e alguns chegaram a reclamar também do serviço via telefone e caixa eletrônico. Em um site de reclamações, já havia mais de 500 notificações sobre o problema nesta manhã.

Em nota, o Bradesco informou que registrou oscilações em seus serviços de internet banking e mobile, que impactaram em alguns acessos a estes canais. “Equipes do banco já estão trabalhando para normalizar o sistema, o que deve ocorrer em breve”, disse o banco, em nota.