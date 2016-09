Só 82,1% entregaram prestação de contas parcial no Amazonas, informa o TSE

Da Redação/ Diário do Amazonas

Manaus – Só 82,119% (7.619) das 9.278 prestações de contas parciais de candidatos e partidos do Amazonas foram apresentadas no último prazo, segundo informou, na última quinta-feira (15), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O percentual é o quarto menor do País. Eram esperadas 256 e foram entregues 216 (84,375%) prestações de contas de candidatos a prefeito. Das 9.022 de candidatos a vereador, só foram entregues 7.403 (82,055%).

Já estão disponíveis no site do TSE as informações relativas à prestação de contas parcial de partidos políticos e candidatos que concorrem aos cargos de prefeito e vereador nas eleições deste ano, em cumprimento ao que dispõe a Lei das Eleições (Lei 9.504/1997, Artigo 28, parágrafo 4º, inciso II). No Brasil, do total, 87,9% dos candidatos enviaram as informações; em relação aos partidos, o percentual foi de 48,05%.

A não apresentação da prestação de contas no prazo fixado em lei ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos pode caracterizar infração grave, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final. As informações da prestação parcial de contas estão agrupadas na página de cada candidato no DivulgacandContas.

Os dados foram enviados ao TSE, entre os dias 9 e 13 deste mês, por meio de relatórios discriminados das transferências do Fundo Partidário, dos recursos em dinheiro e dos estimáveis em dinheiro que tenham recebido para financiamento de campanha eleitoral e dos gastos realizados, abrangendo o período do início da campanha (16 de agosto) até o dia 8 de setembro.

Com a Reforma Eleitoral 2015 (Lei nº 13.165/2015), partidos, coligações e candidatos passaram a ser obrigados a informar à Justiça Eleitoral o recebimento de doações em dinheiro em até 72 horas contadas do seu recebimento. Já os relatórios discriminando as transferências do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados, devem ser enviados em dois momentos: até 13 de setembro (prestação parcial) e 30 dias após o pleito (prestação final).