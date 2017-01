Só agora Estado instala comissão da Maus Caminhos

Da Redação / portal@d24am.com

Manaus – Faltando três dias para completar quatro meses desde que a operação Maus Caminhos foi deflagrada pela Polícia Federal (PF), só no último dia 17, a Controladoria Geral do Estado publicou, no Diário Oficial do Estado, a instauração de uma comissão para apurar a responsabilidade da Sociedade de Humanização e Desenvolvimento de Serviços de Saúde Novos Caminhos – Instituto Novos Caminhos, na aplicação de recursos públicos repassados pelo Fundo Estadual de Saúde do Amazonas.

A operação foi realizada, no dia 20 de setembro do ano passado, para combater o desvio de recursos da saúde pública do Amazonas. Mandados de prisão, de busca e apreensão e conduções coercitivas foram cumpridos em condomínios de luxo, em Manaus, e municípios do interior do Estado. Segundo a PF, os investigados faziam parte de um esquema criminoso que desviou mais de R$ 110 milhões dos cofres públicos estaduais.

A Portaria do subcontrolador-geral do Estado, no exercício da controladoria geral, Mário Antônio Susmann, considera “a determinação de Sua Excelência o Senhor Governador do Estado, Doutor José Melo de Oliveira, constante do Decreto nº 37.260 de 23 de setembro de 2016” – portanto uma determinação de mais de três meses -, e “a determinação do titular da Controladoria Geral do Estado, Dr. Leopoldo Peres”.

De acordo com a Portaria, o próprio subcontrolador será o presidente da Comissão, que será composta, ainda, pelo auditor-chefe Luiz Rocha de Araújo, as auditoras Tereza Cristina dos Santos e Cleone Barros de Almeida, o assessor Michel Kristhian Cruz Tamer, o técnico Ruy Brasil Corrêa e o procurador do Estado, Fabiano Buriol. A Portaria não fala em prazos para o encerramento da apuração.

De acordo com a PF, o Instituto Novos Caminhos, do empresário Mouhamad Moustafa, que está preso, foi contratado, na administração do ex-governador Omar Aziz (PSD), para administrar e operar a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Campos Salles, em Manaus, a Maternidade Enfermeira Celina Villacrez Ruiz, em Tabatinga (AM), e o Centro de Reabilitação em Dependência Química, em Rio Preto da Eva. E utilizava as empresas Salvare, Total Saúde e Sociedade Integrada Médica do Amazonas Ltda. (Simea) para superfaturar compras e serviços, pagar em duplicidade e por serviços não realizados.

Em 25 de março de 2014, Aziz classificou o Instituto como Organização Social. No dia 4 abril, o então secretário executivo da Susam, José Duarte dos Santos Filho, assinou o contrato.

O superintendente da 2ª Região Fiscal da Receita Federal, Moacir Monard Santos, informou, após a operação, que o Instituto não recolhia impostos federais, e estimou uma sonegação que pode chegar a R$ 120 milhões.

De acordo com a PF, o dinheiro desviado proporcionava aos alvos investigados uma vida de ostentação e possibilitava a aquisição de bens móveis e imóveis de alto padrão, como mansões, veículos importados de luxo e até mesmo um avião a jato e um helicóptero, que foram apreendidos e sequestrados.

Processo foi ao STF por envolver autoridade com foro privilegiado

“Considerando a decisão proferida no processo nº 15772-79.2016.4.0.3200, declinando a competência para apreciar os pedidos constantes naquele feito, bem como eventual conexão com os procedimentos e incidentes que compõem a operação Maus Caminhos, encaminhe-se ao e-Supremo Tribunal Federal (STF). Decreto o Segredo de Justiça neste procedimento, em obediência ao decidido na Reclamação 24.619/STF, cabendo ao foro competente decidir a manutenção do sigilo”.

Com essa decisão, tomada no último dia 21 novembro do ano passado, a juíza federal da 4ª Vara Federal, no Amazonas, Ana Paula Serizawa Silva Podedworny enviou ao STF o inquérito da operação Maus Caminhos. Pela decisão, é possível afirmar que a operação chegou a autoridades públicas que têm direito a foro privilegiado em julgamentos por crimes. Prefeitos e juízes, por exemplo, podem recorrer a um foro privilegiado em segunda instância. Governadores podem recorrer a um foro em terceira instância, enquanto presidentes, vices, deputados federais, senadores e ministros têm foro privilegiado em última instância, ou seja, no Supremo Tribunal Federal.

A juíza cita a Reclamação 24.619/STF, contra atos do juiz Sérgio Mouro, da 13ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Curitiba/PR, no caso da interceptação de conversas do ex-presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva e a ex-presidente da República Dilma Rousseff, que caiu em um grampo telefônico na operação Aletheia, dizendo que enviaria um termo de posse de Lula na Casa Civil, por meio de Jorge Messias.

A defesa de Lula pediu a remessa das conversas telefônicas interceptadas envolvendo ele e a então presidente da República com prerrogativa de foro, ao STF.