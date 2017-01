Sociedade vai pagar indenização por mortes de presos em rebelião no AM

Da Redação / portal@d24am.com

Manaus – A sociedade vai pagar pela perda do controle do sistema prisional por parte do governo do Estado, que resultou na morte de 60 detentos nos presídios de Manaus com a indenização dos familiares dos detentos. O governo anunciou a intenção de pagar para evitar uma briga judicial. Se não houver acordo, o valor a ser pago pelo contribuinte poderá ser de, no mínimo, R$ 60 mil, o que somaria, pelo menos, R$ 3,6 milhões, com base em decisões judiciais de casos semelhantes.

O anúncio do governo de indenizar as famílias dos mortos apenas segue decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF). O Estado do Maranhão, por exemplo, foi condenado a pagar para a família de um detento morto na rebelião em 2010, no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, R$ 60 mil por danos morais mais auxílio funeral e um salário mínimo mensal até o ano em que o preso completaria 65 anos, conforme a sentença dada em 2014. Se o valor defasado for aplicado no Amazonas, o Estado terá que desembolsar R$ 3,6 milhões só por danos morais.

O cálculo poderá ser bem maior, pois deve incluir tempo de vida, dependentes e contribuição com a renda familiar, parâmetros utilizados pela Justiça para definir a indenização a ser paga para a família de cada morto na cadeia.

De acordo com o defensor público da Defensoria Especializada de Atendimento de Interesses Coletivos (DPAIC), Carlos Alberto de Almeida Filho, os defensores estão levantando esses dados para estipular o valor indenizatório para as famílias. “Estamos verificando os precedentes para conversar com o Estado e estipular uma indenização, mas isso não exclui a responsabilidade de crime de improbidade”, disse.

Segundo o defensor, a Secretaria do Estado de Justiça (Sejusc) entrou em contato para marcar uma reunião na próxima sexta-feira, para indenizar as famílias.

Celeridade

Mesmo com falta de estrutura jurídica, a Defensoria Pública do Estado (DPE) afirmou que vai trabalhar de forma célere para garantir que as famílias dos detentos assassinados sejam indenizadas. As informações foram divulgadas pelo defensor-geral em exercício, Antônio Cavalcante Albuquerque.

O defensor explicou que, com o apoio da Procuradoria Geral do Estado (PGE), a DPE vai fazer negociações com as famílias dos presos mortos para que a indenização seja levada a efeito sem a necessidade de processo judicial.

Em nota, a Secretaria de Comunicação do Estado (Secom) informou que as secretarias de Administração Penitenciária (Seap), de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e de Assistência Social (Seas) prestarão apoio às famílias para o funeral dos detentos mortos durante rebeliões e motins das unidades prisionais de Manaus.