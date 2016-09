Susam convoca mais de 1.700 aprovados em concurso de 2014

Da Redação /Diário do Amazonas

Manaus – O decreto de nomeação de 1.752 candidatos aprovados no concurso realizado pela Secretaria Estadual de Saúde (Susam) em 2014 foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta sexta-feira (02). Os convocados irão preencher vagas no quadro de pessoal da Susam nas unidades de saúde da capital e do interior. Do número de convocados, 54,73% são para as unidades da capital e 45,27% para o interior.

Confira a lista de convocados

Nesta segunda lista estão sendo chamados para tomar posse 381 aprovados para cargos de nível superior, 815 para o nível médio e 556 para o nível fundamental.

Estão sendo convocados profissionais nos cargos de: Médico, Assistente Social, Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Farmacêutico, Farmacêutico Bioquímico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Técnico de Enfermagem, Técnico de Hemoterapia, Técnico de Nutrição e Dietética, Técnico de Patologia Clínica, Técnico de Radiologia Médica, Agente Administrativo, Artífice, Auxiliar de Serviços Gerais, Copeiro, Cozinheiro, Motorista e Vigia.

Na primeira chamada, realizada em abril deste ano, foram convocados 1.104 aprovados, para o preenchimento de vagas nos quadros da Susam e das Fundações de Saúde, em cargos de nível superior, médio e fundamental.

De acordo com o secretário estadual de Saúde, Pedro Elias de Souza, os candidatos classificados serão nomeados a partir do dia 19 de setembro, com prazo de 30 dias para apresentação dos documentos e dos exames médicos relativos aos procedimentos admissionais.

Edital de lançamento

Nos editais de lançamento do concurso constam a relação de documentos necessários, a serem apresentados. É possível acessá-los por meio da página da Susam na internet, seguindo estes passos: na aba superior da página, escolher a opção Serviços. Depois, a opção Concursos. Em seguida, a opção Susam 2014, que levará ao um link para a página da Fundação Getúlio Vargas (FGV), onde está a grade de publicações relativas ao certame. Nela, o candidato pode consultar os editais 01/2014, 02/2014 e 03/2014 (conforme o nível do cargo: superior, médio e fundamental). As informações estão no item 3.3 e, também, no Anexo II desses três documentos.

O secretário Pedro Elias informa que o processo de nomeação dos concursados tem sido conduzido de forma criteriosa pelo Governo do Estado, para que não haja risco de descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e levando-se em conta o cenário de crise econômica no país. A quantidade de pessoas convocadas nesta chamada publicada no DOE leva em conta esses fatores, após análise de impacto na folha do estado, pela Secretaria de Estado de Administração (Sead).