Suspeito de assaltar drogaria é agredido na zona oeste de Manaus

Thiago Monteiro /Diário do Amazonas

Manaus – Rafael Carvalho da Silva, 34, foi espancado com chutes e socos na cabeça, por volta das 21h de quarta-feira (31), por suspeita de assaltar uma drogaria e atirar nos pés do filho do proprietário do comércio, de 18 anos, e em seis veículos que estavam parados na Rua Independência, bairro Nova Esperança, zona oeste de Manaus. De acordo com o sargento da Polícia Militar (PM) Ivens Roberto Nunes, da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o assaltante está internado em um hospital e não corre risco de morte.

Conforme o PM, Rafael entrou no comércio e pediu uma recarga de R$ 20 para o celular, ao filho do proprietário da drogaria. Segundo Nunes, o assaltante sacou um revólver de calibre 38, anunciou o assalto e a vítima, ao reagir, foi ferido com dois tiros nos pés.

Rafael ainda tentou fugir com alguns produtos do estabelecimento e fez disparos na rua, que danificaram seis carros. Segundo o sargento da PM, ao tentar dar partida em uma motocicleta, houve uma falha mecânica no veículo e o assaltante correu, foi perseguido por aproximadamente 15 pessoas, e quase foi linchado por moradores e comerciantes do bairro.

Policiais militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) e acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Com Rafael, a PM apreendeu um revólver de calibre 38, seis munições deflagradas e duas munições e calibre 380 milímetros.

Rafael foi levado para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, no bairro São José, zona leste, está internado no setor de politrauma, com o quadro de saúde estável, porém sob observação da equipe médica.

Ao sair da unidade hospitalar, Rafael responderá por latrocínio tentado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Santo Agostinho, zona oeste. Ele será encaminhado a Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no Centro, em Manaus.