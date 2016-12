Taxa considerada inconstitucional pelo Supremo é substituída na ZFM

Beatriz Gomes / portal@d24am.com

Manaus – Após ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em março desse ano, a Taxa de Serviço Administrativo (TSA) cobrada sobre as guias de importação das empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM), pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), será substituída pela Taxa de Controle Administrativo de Incentivos Fiscais (TCIF) e pela Taxa de Serviços (TS), por meio da Medida Provisória 757/2016 que entra em vigor, em 90 dias.

A TSA é a principal fonte de recursos da Suframa e engorda o caixa da União. Nos últimos anos, os recursos que deveriam ser aplicados na área de atuação da autarquia na Amazônia Ocidental têm sido contingenciados pelo governo federal e, por isso, é questionada na Justiça por várias empresas individualmente. O escritório do advogado Eduardo Bonates conseguiu vitória no STF, em março deste ano, para uma empresa do PIM.

“Por meio da arrecadação da TSA, o governo federal recebeu bilhões de reais, nos últimos 15 anos. Mas esses bilhões de reais nunca ficaram em Manaus e sempre foram direto para o Tesouro Nacional. A Suframa, desde 2001, não vê a cor desse dinheiro e sequer tem recursos para a manutenção do Distrito”, destacou o advogado.

De acordo com Bonates, a lei que criou a TSA possui um vício, é genérica, e não especifica os serviços que a Suframa presta. Pelo menos, cinquenta empresas com ações na Justiça aguardam decisão semelhante.

Sobre a nova taxa, o advogado afirma: “basta uma análise rápida para constatar que a MP 757/2016, que trouxe dois novos tributos relativos à Suframa é a Zona Franca de Manaus, é inconstitucional. Teremos que ir, novamente, ao Poder Judiciário para debelar mais esse ato ilegal do governo federal”.