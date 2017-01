Taxa de homicídios no Amazonas dobrou em 10 anos

Manaus – Palco de 64 assassinatos de presos motivados por brigas entre facções criminosas nos primeiros dias do ano, o Amazonas registrou crescimento de 107% no número de homicídios entre 2005 e 2015, atingindo uma taxa de 32,4 homicídios por cada grupo de 100 mil habitantes em 2015. As informações são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Em todo Brasil, o número de assassinatos nesse período cresceu 14,22%. Além do Amazonas, Ceará e Maranhão também mais do que dobraram as estatísticas de homicídio. Em Alagoas, que teve crescimento de 36,54%, a taxa de assassinatos, de 49 mortos para cada 100 mil pessoas, é comparável à da Venezuela, segundo país que mais mata nas Américas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). O primeiro é Honduras, com 103 mortes por 100 mil habitantes.

A verificação dos dados foi feita pelo jornal O Globo, com base nas dez últimas edições do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A última versão do estudo, lançada em outubro pelo Fórum, apresenta dados consolidados de ocorrências de 2015. A publicação utiliza duas fontes para contabilizar os crimes violentos: os registros criminais fornecidos por cada Estado por meio da Lei de Acesso à Informação e os dados disponíveis no Sistema de Informações sobre Mortalidade, do Ministério da Saúde. Os pesquisadores fazem a ressalva de que as estatísticas compartilhadas pelos Estados são mais confiáveis hoje do que há dez anos, embora isso, sozinho, não explique por que os registros de violência cresceram tanto.

“De um modo geral, a violência aumentou no Brasil nos últimos anos. Em alguns Estados do Norte e do Nordeste podemos ver que há um pico no número de mortes, embora isso não seja exclusividade dessa região”, explicou Samira Bueno, diretora executiva do Fórum. “Mas a pergunta de 1 milhão de dólares é: por que a violência cresceu em um momento em que o Brasil avançou em indicadores sociais e reduziu a pobreza? O senso comum diria que a criminalidade deveria cair quando a economia melhora, mas não foi isso o que aconteceu”.

Em outros nove Estados do Norte e Nordeste, o aumento variou entre 20% e 97%. Embora Piauí e Sergipe não tenham fornecido ao Fórum, em 2015, o número de casos de homicídios, como fizeram dez anos antes, é possível constatar que a violência nesses Estados também cresceu por meio da análise do número total de pessoas assassinadas.

Uma série de fatores pode ajudar a explicar a escalada de violência, segundo pesquisadores consultados pelo jornal O Globo. Em um estudo recente sobre a explosão de crimes no Norte e Nordeste, por exemplo, o pesquisador Tulio Kahn, que já trabalhou com estatísticas criminais no Ministério da Justiça e no Governo do Estado de São Paulo, escreveu que o processo de crescimento nessas regiões “aglutinou, no entorno dos grandes centros, uma massa de população urbana que convive com riqueza e abundância, beneficia-se parcialmente dela, mas que não se integrou nem tem meios de se integrar aos mercados sofisticados de produção e consumo dos pólos desenvolvidos destas cidades”.

Além do crescimento desordenado de regiões metropolitanas, as causas para o aumento de crimes violentos passa pelo alto número de armas em circulação, fácil acesso a drogas, fortalecimento do crime organizado, falta de estrutura adequada para investigar e punir os criminosos e dinâmicas próprias de cada região.