Terminal portuário anuncia ampliação do cais flutuante com capacidade para até oito navios

Da Redação / portal@d24am.com

Manaus – O Grupo Chibatão anunciou que está em fase de implementação da extensão do píer flutuante de seu Terminal Portuário em mais 826 metros, que passará de 1.420 metros para 2.246 metros, com capacidade para até oito navios, simultaneamente. Com a ampliação, Manaus terá o maior cais de porto flutuante do Brasil, no segundo semestre deste ano.

A companhia também anunciou a aquisição de mais seis novos guindastes da marca Liebherr, modelo LBS 600. Para a empresa, o investimento faz com que o Polo Industrial e o comércio ganhem reforço na qualidade e eficiência em movimentação de cargas.

Cada guindaste permite uma movimentação média superior a 25 contêineres/hora, otimizando a produtividade em 33%. Os novos equipamentos têm capacidade de até 140 toneladas, alcance de 58 metros e funcionam com sistema híbrido, operando com eletricidade ou combustão, garantindo continuidade na operação portuária mesmo se houver oscilação de energia elétrica.

Segundo a empresa, os novos investimentos irão proporcionar às companhias marítimas que operam no Porto Chibatão uma redução de tempo de permanência dos navios, além de diminuir custos em virtude de uma operação portuária mais enxuta e rápida.