TJAM inicia audiências sobre série de assassinatos em Manaus

Carla Albuquerque/ Diário do Amazonas

Manaus – Na manhã desta quarta-feira (21), o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) iniciou uma das duas audiências de instrução dos processos criminais da Operação Alcateia, que apura a série de assassinatos ocorrida em julho de 2015. No primeiro processo, o juiz Mauro Antony, da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, vai ouvir os policiais Dorval Junior Carneiro de Matos, Bruno Cézanne Pereira, José Silva de Oliveira e Klebert Cruz de Oliveira. Eles são réus nos processos pela morte de Álvaro Gabriel Ribeiro e Erick Parricks de Oliveira.

Em seguida, na segunda audiência, serão ouvidos os quatro policiais e mais Germano da Luz Junior e Janilson Monteiro da Frota. Neste processo, eles respondem pela morte de Alexandre Marques e de Giovani da Silva de Sousa e pela tentativa de homicídio de Leandro Araújo Valério.

“A gente tinha que desmembrar o processo para fortalecer a instrução e ouvir as testemunhas com relação ao fato. Seria impossível instruir como um todo porque existem vários réus que participaram de homicídios, de várias vítimas”, comentou o juiz. “É difícil fazer uma previsão sobre o fim do processo, estou correndo com a instrução para ver se termino até o fim do ano”.

Serão realizadas audiências nas próximas quinta e sexta-feira e depois retomadas nos dias 26, 29 e 30 deste mês.