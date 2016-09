Torneio de Pesca Esportiva Amigos do Tarumã está com inscrições abertas

Com informações de assessoria /Diário do Amazonas

Manaus – Estão abertas as inscrições para a 3ª edição do Torneio de Pesca Esportiva Amigos do Tarumã, que acontecerá no dia 24 de setembro, a partir das 6h30, na Praia da Ponta Negra. O evento promete reunir mais de 200 pescadores, que estarão em busca do maior Tucunaré e de recolher a maior quantidade de lixo dos rios.

Atualmente, em torno de mil pessoas praticam a pesca esportiva no Estado, que atrai em média, ao ano, aproximadamente 100 mil pessoas para o Amazonas. Os destinos mais procurados são os municípios de Barcelos e Santa Izabel do Rio Negro.

“A pesca esportiva em nossa região se destaca muito pela grande quantidade de turistas que para praticá-la e, com isso, colaboram com a geração de emprego e renda aqui”, disse o presidente da Apem, Rogério Bessa, ao comentar que é necessário atentar para a preservação ambiental do Amazonas, que ainda é bastante prejudicada pela pesca predatória. “A pesca predatória comercial vem acabando, literalmente, com o estoque pesqueiro da nossa região e, quando promovemos um evento como este, estamos buscando profissionalizar e sensibilizar os pescadores sobre a importância da preservação”.

A área de pesca vai compreender a Bacia do Tarumã Açu até a região do Rio Negro (margens esquerda e direita), finalizando no Rio Cueiras, distante a 65 quilômetros de Manaus. Os pescadores deverão estar munidos da carteira de pesca amadora devidamente validada pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).

Esse será o primeiro evento oficial de pesca em que será utilizada a régua padrão homologada, em maio deste ano, pelo Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem- AM) para validar resultados de competições de pescas realizadas na região. O Estado é o primeiro a implantar esse tipo de instrumento, que possui 1,10 metro de altura e 20 cm de largura, com regulamentos técnicos conforme os padrões estabelecem.

A homologação desse padrão de medição permite que competidores ou pescadores de outros lugares possam vir ao Amazonas validar o tamanho de seus peixes pelo comprimento em centímetros e ser reconhecido internacionalmente.

O material foi projetado pela Associação de Pescadores Esportivos de Manaus (Apem), que busca regulamentar a pesca esportiva para proteger o tucunaré-açu, o principal peixe de pesca esportiva no Brasil.

As inscrições podem ser feitas na Pizzaria à Bessa, na rua Teresina, Nº 123, bairro Nossa Senhora das Graças, das 18h às 23h, e na loja Sucuri do Manauara Shopping. O valor é R$ 450 (por equipe), podendo ser parcelado em até duas vezes no cartão.

Cada equipe poderá ser composta por até três pescadores esportivos, sendo obrigatório que um possua carteira de arrais amador.

As inscrições do interior do Estado do Amazonas e de outros Estados da Federação são feitas somente por e-mail (amigosdotaruma@gmail.com). Mais informações: (92) 98253-0500.

Premiação

A premiação será feita com a entrega de troféus, medalhas e kits depesca do 1º ao 5º lugar; premiação para o Pescador Esportivo que pegar o maior Tucunaré do Torneio e para as equipes que recolherem a maior quantidade de lixo dos rios, e sorteios de prêmios no valor de mais de R$ 100 mil.

A premiação principal do evento é Bass Boat, marca Quest, modelo 268, ano 2016. A lista da premiação e o regulamento oficial do Torneio estão disponíveis na fanpage: facebook/torneiodepesca.