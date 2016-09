TRE garante poder de polícia a juiz eleitoral

Por Álisson Castro /Diário do Amazonas

Manaus – O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), desembargador Yêdo Simões, publicou uma resolução determinando que os juízes eleitorais tenham poder de polícia para coibir propaganda eleitoral irregular durante a campanha deste ano, em todos os municípios do Amazonas.

Na resolução é citado que “compete ao juiz eleitoral, no exercício do poder de polícia, adotar as providências estritamente necessárias à inibição das práticas ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor dos programas e matérias jornalísticas a serem exibidos na televisão, no rádio, na internet e na imprensa escrita”.

Ainda no documento, fica estipulado que os juízes eleitorais deverão permanecer em regime de plantão a partir de 15 de agosto de 2016, inclusive aos sábados, domingos e feriados, até a proclamação dos eleitos no pleito deste ano.

De acordo com o professor de Direito Eleitoral Leland Barroso, os juízes eleitorais passam a ter poder de polícia para coibir abusos na propaganda. “Com este poder, os magistrados poderão tirar das ruas propaganda ilegal. Isto já consta na lei eleitoral, mas a resolução é para ‘clarear a lei’, ou seja, deixar mais claro o que a lei já diz”, afirmou.

Ainda segundo Barroso, com a resolução, os juízes também poderão passar ordens às autoridades policiais. “Dentro deste poder de polícia, o juiz poderá convocar a polícia para retirar propaganda irregular da rua. Caso os policiais se neguem a cumprir, estarão desobedecendo ordem judicial e podem incorrer em crime de desobediência”, disse.

Os magistrados que atuarão na esfera eleitoral constatando uma propaganda irregular, o determinará o registro e autuação dos documentos e a intimação do responsável ou do beneficiário para retirada, com a devida restauração do bem ou, quando for o caso, regularização, em, no máximo 48 horas.

“Sem prejuízo dos procedimentos previstos acima, uma vez identificada a propaganda irregular, o juiz eleitoral determinará que a mesma seja catalogada, mediante a fixação de adesivo/tarja da justiça eleitoral com os dizeres ‘Propaganda Fora de Norma’”, cita a resolução.

Em outro trecho, o documento cita que, durante as blitze de fiscalização da propaganda eleitoral, a identificação em questão poderá ser feita no próprio local, nos seguintes casos: quando estiverem afixadas em bem público, em bens particulares, desde que a propaganda tenha sido afixada sem autorização do proprietário, quando constatado que a dimensão da propaganda excede a meio metro quadrado (0,5 m²), nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, incluindo postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus, etc.

“Em qualquer das hipóteses previstas acima, a retirada da propaganda tida como irregular deve ser providenciada pelo responsável ou candidato beneficiário e, ainda, pela própria comissão de fiscalização, sem prejuízo da instauração de procedimento visando à aplicação de multa”, consta na resolução.