TRE já aprovou o envio de forças federais para 18 cidades do AM

Manaus – O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) já aprovou, até a última terça-feira (13), o envio de forças federais para 18 municípios do Amazonas para atuar durante a eleição municipal de outubro, incluindo Manaus. Na tarde de ontem, foram aprovados as requisições de reforço na segurança para as cidades de Autazes, Japurá, Parintins e Santa Isabel do Rio Negro.

Os pedidos ainda precisam ser aprovados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Cidade com maior número de eleitores do interior do Estado, Parintins terá reforço de forças federais porque, segundo o juiz eleitoral no município Fábio César Olintho de Souza, a cidade teve o envio de forças desde 2002.

No pedido, o magistrado cita, ainda, que o “pedido contempla a Força Federal da Marinha, que dispõe de agência fluvial no município com efetivo e embarcações que poderão ser utilizadas para apoio durante o pleito”.

Em São Paulo de Olivença, o juiz eleitoral Rosselberto Himenes sustentou no pedido de forças federais que o município tem testemunhado o acirramento dos ânimos de grupos políticos rivais em ano eleitoral, a grande possibilidade da ocorrência de práticas ilícitas como boca de urna, transporte ilegal de eleitores e perturbação da ordem.

No caso do pedido feito para Autazes, é citado que o município possui 23 locais de votação, sendo 19 em comunidades da zona rural, algumas das quais de difícil acesso. O juiz eleitoral local, Cid Da Veiga Soares Júnior, cita no pedido aprovado ontem pelo TRE que “o efetivo de policiais militares no município é reduzido e insuficiente para proporcionar a segurança do pleito, em face do acirramento dos ânimos em ano eleitoral”, citou o magistrado.

Ainda na sessão de ontem, o TRE aprovou o pedido de forças federais para atuar na eleição em Japurá, onde, segundo a juíza eleitoral Andréa Jane Silva de Medeiros, “o efetivo militar do município é de apenas seis praças, o que inviabiliza a garantia da ordem na municipalidade, que conta com um eleitorado de 4.438 cidadãos”, escreveu a juíza.

O TRE não aprovou o envio de forças federais para Jutaí porque, segundo o tribunal, a cidade terá reforço de policiais militares e civis para atuar durante a eleição.

De acordo com o secretário judiciário do TRE, Waldiney Siqueira, o tribunal fez uma reunião com representantes das forças de seguranças do Estado e do governo federal e já definiu quais cidades receberão forças federais e quais terão reforço dos policiais militares e civis. “Há caso também em que cidades receberão policiais federais durante o pleito”, frisou Siqueira.