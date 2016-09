TRE já aprovou tropas para 13 cidades do Amazonas

Álisson Castro /Diário do Amazonas

Manaus – O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) aprovou, até esta quinta-feira (08), o envio de forças federais nas eleições para 13 municípios do Amazonas. Até quinta, o tribunal aprovou o envio de tropas para Alvarães, Apuí, Benjamin Constant, Humaitá, Itacoatiara, Manacapuru, Rio Preto da Eva, São Gabriel da Cachoeira e Urucará.

No último dia 31, o TRE havia deferido quatro pedidos de forças federais, para Boca do Acre, Manicoré, Maraã e Santa Isabel do Rio Negro. Os pedidos ainda serão apreciados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No acórdão que decidiu o envio de tropas para Itacoatiara, o relator do processo, desembargador João Simões, cita que o contingente policial atual no município é de 124 policiais militares (PMs), sendo sete oficiais e 177 praças, e de 28 policiais civis, sendo três delegados, seis escrivães e 19 investigadores, e estando previsto reforço de mais 51 PMs.

Em seguida, o desembargador ressaltou que, por força de um decreto estadual, o próprio tribunal teria que arcar com os custos de deslocamento dos policiais para o reforço. “Nesse panorama, entendo que o pedido de requisição de força federal para atuar no pleito de 2016 na 3ª Zona Eleitoral (em Itacoatiara) deve ser deferido, tudo com o objetivo de assegurar não somente o respeito à lei e às decisões da Justiça Eleitoral, mas também a segurança, o livre exercício do voto, a normalidade da votação e apuração do resultado”, citou Simões.

Em relação a Benjamin Constant, o relator do processo, juiz Felipe Thury, citou que a cidade fica próxima à fronteira e há ocorrências de tráfico de drogas no local. “Nos documentos que instruem os autos, verificamos que o histórico das ocorrências no município de Benjamin Constant, aliado ao fato de tratar-se de zona de fronteira com inúmeros registros relacionados ao tráfico internacional de drogas, justificam o temor de que a segurança do pleito esteja ameaçada”, citou o Thury.

No último dia 31, sobre o pedido de tropas para Urucará, o juiz Francisco Marques escreveu em seu relatório que o município tem nove locais de votação, dos quais três são na zona rural, e que conta atualmente com dez PMs, existindo a previsão de reforço de apenas nove policiais militares para a cidade.

No último dia 23 de agosto, o juiz presidente do pleito em Manaus, Marcelo Manuel Vieira, ingressou com o pedido de tropas federais para Manaus. O processo está sendo analisado pelo desembargador e membro do TRE João Simões e ainda não há previsão de quando a requisição será julgada pelo tribunal.