TRE realiza fiscalização contra propaganda eleitoral irregular, em Manaus

Álisson Castro /Diário do Amazonas

Manaus – O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) realizou, na manhã deste sábado (3), mais uma blitz para coibir propaganda eleitoral irregular em Manaus.

Segundo a juíza da fiscalização da propaganda, Lidia Carvalho Frota, as fiscalizações acontecem todos os dias e, aos sábados, os juízes acompanham o procedimento por causa da demanda durante a semana.

“Hoje vamos verificar denúncias recebidas no aplicativo ‘Pardal’. Quando recebemos denúncia fazemos o deslocamento para verificar a procedência e, se for o caso, tomar as medidas cabíveis que pode ser notificar os responsáveis ou retirar a propaganda irregular até o prazo de 48 horas”, disse a magistrada.

Próximo à barreira, na avenida Torquato Tapajós, a fiscalização verificou muitos cabos eleitorais na pista e uma carro de som parado com aparelho ligado.

“Orientamos os responsáveis a não permitir que as pessoas fiquem na pista por uma questão de segurança e também para não atrapalhar o tráfego. No caso da Kombi, o motorista foi notificado e pode apresentar defesa. O veículo esta sem contrato com o candidato e está sujeito a aplicação de multa”, explicou a juíza Careen Fernandes

Antes de fechar a área próxima à barreira, a comissão passou pelo bairro Campos Sales, zona norte da capital e prosseguiu a atuação na zona norte da cidade, nas imeadiações nos conjunto Viver Melhor.

Legislação

Segundo a legislação eleitoral, até as 22h do dia 1º de outubro, poderá haver distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos, observados os limites e as vedações legais.

Os carros de som não podem ficar parados veiculando propaganda eleitoral, nem trasitar com som ligado próximo às escolas ou hospitais. O nível de pressão sonora não pode ultrapassar 80 decibéis, medido a 7 metros de distância do veículo.