Três ficam feridos após acidente entre viatura da PM e van no bairro Cidade Nova

Manaus – Um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar e uma van deixou três feridos na tarde deste domingo (18) na Avenida Noel Nutels, próximo ao Instituto Médico Legal (IML), na zona norte da capital. Um cabo feriu o braço e foi conduzido ao Hospital Platão Araújo.

O acidente ocorreu por volta das 15h. De acordo com a PM, a viatura da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) fazia um patrulhamento no núcleo 22 do bairro Cidade Nova e seguiu a direção a uma rua que dá acesso a Noel Nutels para realizar um retorno.

O soldado A. Lins, que dirigia a viatura, informou que quando ele avançou para realizar o retorno a van veio em alta velocidade e acertou a lateral do carro. O cabo Luis Soares, que era passageiro, ficou ferido.

“A van estava em alta velocidade, no mínimo a 90 km/h quando acertou a lateral da viatura”, disse o soldado.

O motorista da van, Cleisson Bessa de Moraes, 28, disse que não estava em alta velocidade e que a viatura entrou na avenida “de uma vez”, sem tempo para que ele freasse. “Estávamos indo para pegar a Avenida das Torres. Eles não estavam com sirene ou giroflex ligado, entraram de uma vez e não tive tempo de frear, tentei desviar mas não deu”.

Moraes disse que o airbag do veículo foi acionado no momento do acidente, e ele não se feriu. Porém, dois passageiros da van tiveram leves escoriações e foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel Urgente (Samu).

O acidente mobilizou sete viaturas da PM para o local. Após ser imobilizado pelo Samu, o cabo foi encaminhado ao Hospital Platão Araújo com dores no pescoço.