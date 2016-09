TRF1 absolve crime de desmatamento cometido por estado de necessidade

A Terceira Turma do TRF da 1ª Região, por unanimidade, negou provimento à apelação do Ministério Público Federal, mantendo a sentença da 3ª Vara Federal do Acre que absolveu um denunciado de condenação pelo desmatamento da Floresta amazônica, em Acrelândia. O relator citou que a legislação estabelece não ser crime a conduta praticada quando é necessário o sustento imediato pessoal do agente ou da sua família.

Aeródromos na Amazônia Legal vivem precariedade

A precariedade na infraestrutura e na segurança dos aeródromos em funcionamento na Amazônia Legal foi denunciada, ontem, em audiência pública da Comissão Especial de Reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica, no Senado. De acordo com o representante da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Tarik Pereira de Souza, os principais problemas na região envolvem sinalização e pavimentação deficiente; obstáculos na pista; drenagem insatisfatória; inoperância ou ineficiência no serviço de prevenção a incêndio. Nesse rol de dificuldades, os desafios maiores apontados foram a ausência de operadores devidamente capacitados e a permissão de acesso a pessoas não autorizadas ao aeródromo, o que fragiliza a segurança. O coronel da Força Aérea Brasileira (FAB) Maurício Hupalo informou que a Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (Comara) tocava 24 obras, em 2010, enquanto executa apenas três atualmente. Os recursos para esses serviços despencaram de R$ 100 milhões, em 2009, para R$ 15 milhões, em 2015.

União da Justiça 1

A presidente do Supremo, Cármen Lúcia, reuniu-se, ontem, com os presidentes dos 27 Tribunais de Justiça do País para encaminhar pauta de julgamentos a partir da realidade e das necessidades dos Estados.

União da Justiça 2

Ela explicou que a discussão de problemas comuns e a tomada de decisões conjuntas fortalecerá os tribunais, unificando com isso o Poder Judiciário.

União da Justiça 3

Foi consenso que a questão dos expurgos inflacionários de planos econômicos, sobrestados em todo o País à espera de definição o Supremo, está em primeiro lugar.

Retorno ao cargo 1

Decreto do prefeito de Manaus, Artur Neto (PSDB), tornou sem efeito a exoneração de Luíz Alberto Carijó e a nomeação de Carlos Moura para o cargo de secretário extraordinário.

Retorno ao cargo 2

A exoneração e a nomeação foram publicadas no último dia 29. A informação era de que Carijó assumiria sua vaga de vereador na Câmara Municipal de Manaus.

Mapa da Fraude 1

A Fazenda Nacional lançará o Mapa da Fraude, com dados das empresas devedoras da União, condenadas por fraude fiscal.

Mapa da Fraude 2

O objetivo é dar publicidade à tese de que, se os grandes devedores pagassem, o ajuste fiscal seria menos doloroso.

FGTS faz 50 anos

Um dos principais direitos trabalhistas, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço completou 50 anos, ontem.

Reforma prorrogada

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) prorrogou, mais uma vez, os prazos dos dois contratos com a DMP Construtora para a reforma de mil abrigos de ônibus em Manaus, por mais 90 dias.

ZFM no tocantins

O Governo do Amazonas publicou, no Diário Oficial, o aviso de licitação para contratar serviços de instalação e operação de armazenagem de mercadorias da Zona Franca de Manaus (ZFM) em Praia Norte, no Estado de Tocantins.

Ministra propõe STF para mediar a guerra fiscal

Em reunião com governadores de todo o País, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, defendeu a atuação da Corte como palco de mediação para a guerra fiscal entre os Estados, como meio de conciliação.

Campanha contra corrupção mundial tem Eduardo Cunha

O deputado cassado Eduardo Cunha se transformou em garoto propaganda de uma campanha contra a corrupção pelo mundo, da Transparência Internacional, em Berlim, com o objetivo de conscientizar a opinião pública internacional sobre os riscos do trust.