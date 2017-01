Tribunal de Justiça do Amazonas convoca mais 30 estagiários do curso de Direito

Com informações de assessoria / portal@d24am.com

Manaus – O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), por meio da Escola de Aperfeiçoamento do Servidor (EASTJAM), convocou os acadêmicos classificados entre a 301ª e a 330ª posição na seleção pública de estágio em Direito, realizado em julho do ano passado, para participação em curso de formação online, apresentação de documentos e admissão. A relação com os nomes dos candidatos desta nova convocação pode ser acessada no site www.tjam.jus.br, na aba ‘Concursos’, link ‘Estágio Capital – Direito’.

Requisito para a admissão, o curso online estará disponível a partir de hoje (18), devendo ser concluído pelo candidato até o dia 23 de janeiro. O curso pode ser acessado no endereço eletrônico: http://www2.tjam.jus.br/eastjam/course/view.php?id=140.

Após participação no curso online, os 30 candidatos convocados deverão comparecer à EASTJAM, para a apresentação de documentos. O atendimento será realizado de 23 e 25 de janeiro, das 8h30 às 12h, observando a seguinte programação: no dia 23, devem se apresentar os classificados entre a 301ª e 310ª colocação; no dia 24, os classificados entre a 311ª e a 320ª colocação; no dia 25, da 321ª a 330ª colocação.

O candidato deverá apresentar: cópia de RG e CPF; cópia do Título de Eleitor; cópia de comprovante de residência; cópia de comprovante bancário (Banco Bradesco); certificado de reservista (para homens); certidões negativas da Justiça Estadual (cível e criminal), da Justiça Federal, Polícia Federal e Tribunal Regional Eleitoral (disponíveis nos sites das instituições); comprovante de matrícula em curso de Direito, de instituição de ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC); ficha de cadastro, devidamente preenchida, fornecida pela Divisão de Divisão de Pessoal do TJAM, além de duas fotos 3×4.

A EASTJAM funciona no 1º andar do Centro Administrativo Desembargador José de Jesus Ferreira Lopes, em prédio anexo à sede do Tribunal de Justiça do Amazonas, na Avenida André Araújo, s/nº, bairro Aleixo, Manaus.

O estágio compreenderá o exercício transitório de funções auxiliares do Poder Judiciário com carga horária de 20 horas semanais, devendo ser cumpridas pelo candidato selecionado de segunda a sexta-feira, no horário de 8h às 12h. Ao selecionado será disponibilizada bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 800 e auxílio-transporte no valor de R$ 132.