Ufam aplica provas de concurso para 40 mil inscritos no domingo

de Laís Motta

Manaus – As provas do concurso da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), que tem 40.366 inscritos, vão ocorrer, neste domingo (28), em Manaus e em vários municípios do Estado. A concorrência chega a 849,60 candidatos disputando uma única vaga no cargo de auxiliar em administração, segundo a Comissão Permanente de Concursos da Ufam (Comvest).

Os candidatos que ainda não sabem em que escolas ou instituições farão as provas objetivas devem acessar o site www.comvest.ufam.edu.br e consultar o cartão de confirmação de inscrição que traz informações pessoais, além do local de prova e horário.

A orientação da Comvest é levar o documento de identidade pessoal com foto, sem o qual o candidato não poderá fazer a prova. Também é sugerido que se leve o cartão de confirmação de inscrição.

Ao entrar na sala de provas, o candidato deverá desligar o telefone celular, mediante retirada da bateria, bem como todos os outros equipamentos eletrônicos que estejam com ele, guardando-os em uma embalagem que será fornecida pela realizadora do concurso. Não será permitido ao candidato entrar no estabelecimento em que será aplicada a prova portando notebook, netbook, tablet ou quaisquer aparelhos eletrônicos que excedam o tamanho da embalagem porta­objetos.

As provas vão ocorrer das 8h às 12h. É recomendado aos candidatos chegarem ao local de realização das provas com a antecedência de uma hora. As portas dos locais de prova serão fechadas, impreterivelmente, às 8h. O candidato que chegar após este horário não poderá realizar a prova.

Concorrência

O concurso tem 40.366 inscritos disputando as 122 vagas de ampla concorrência, uma média de 330,8 candidatos para cada vaga.

O Ensino Médio é o nível que tem mais inscritos. São 27.899 candidatos, disputando 75 vagas no concurso da Ufam. O cargo de assistente em administração tem 23.238 inscritos para as 34 vagas de ampla concorrência, uma média de 683,47 concorrentes por vaga.

O nível Fundamental tem 9.285 inscritos e apenas 13 vagas de ampla concorrência. O cargo de maior concorrência é o de auxiliar em administração, que tem 8.496 inscritos e dez oportunidades disponíveis, ou seja, são 849,60 pessoas por vaga.

Para o Ensino Superior, são 3.182 candidatos, disputando 34 vagas de ampla concorrência. Os 371 candidatos do cargo de administrador concorrem a uma vaga. Já 772 pessoas concorrem a três oportunidades de assistente social. Os 127 candidatos concorrem a uma vaga de psicólogo.

Editais

A Ufam tem dois editais de concurso público que totalizam 148 vagas. As oportunidades são nos níveis Fundamental, Médio e Superior, com salários entre R$ 1.739,04 e R$ 3.666,54, além de direito a vale-transporte, alimentação e auxílio-creche. O concurso tem vagas para Manaus, Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins.