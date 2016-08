Ufam divulga gabaritos preliminares do concurso público

Por Laís Motta / Diário do Amazonas

Manaus – Os gabaritos preliminares das provas do concurso da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), realizado no último domingo, já estão disponíveis para consulta. O gabarito definitivo deve ser publicado no dia 6 de setembro, segundo a Ufam.

Confira os gabaritos neste link

Os candidatos terão os dias 29 e 30 de agosto para interpor recurso em relação ao gabarito preliminar. O formulário está disponível também no site da Comissão Permanente de Concursos (Compec).

Abstenção

Segundo a Ufam, 30% dos 40 mil inscritos faltaram à prova do concurso no último domingo. O concurso totaliza 148 vagas, entre oportunidades para os níveis Fundamental, Médio e Superior.

Os salários eram de R$ 1.739,04 a R$ 3.666,54 e o servidor também tem direito a vale-transporte, alimentação e auxílio-creche. O concurso tem vagas para Manaus, Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins.