Unidades de saúde terão horário alterado durante o feriado da Semana da Pátria

Da Redação /Diário do Amazonas

Manaus – As unidades de urgência e emergência da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) funcionarão normalmente, em plantão de 24 horas, no feriado prolongado, que começa na próxima segunda-feira (5), data em que se comemora a Elevação do Amazonas à Categoria de Província, e segue até quarta-feira (7), Independência do Brasil. Na terça-feira (6), o governo do Estado decretou ponto facultativo.

A rede de urgência da Susam é formada por nove Serviços de Pronto-Atendimento (SPAs), uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) – para onde devem ser encaminhados, prioritariamente, os casos de urgência de baixa e média complexidade, como crises de hipertensão, pequenos ferimentos e mal-estar súbito –, além de sete Prontos-Socorros. Para o atendimento às grávidas, a Susam disponibiliza sete maternidades, que funcionam todos os dias, também em regime de 24 horas. Esta rede conta, ainda, com uma maternidade na rede pública municipal, a Moura Tapajóz.

Em relação às unidades que atendem com consulta agendada – como é o caso dos serviços ambulatoriais dos Centros de Atenção à Melhor Idade (Caimis), Centros de Atenção Integral à Criança (Caics), Policlínicas e Fundações –, não haverá atendimento na segunda, terça e quarta-feira. O funcionamento destes serviços será retomado na quinta-feira (8), às 7h.