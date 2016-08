Universidade Federal do Amazonas realiza concurso público em seis cidades do Estado

Manaus – Com cerca de 40 mil inscritos, a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) realizou, na manhã deste domingo (28), um concurso público em seis cidades do Estado. Mesmo tentando correr, alguns candidatos que chegaram atrasados se depararam com os portões que estavam fechados desde às 8h.

É o caso da desempregada Ludiene Batista, 36, que se queixou da distância do local da prova. De acordo com ela, esse foi o principal fator para o atraso. Ludiene mora na zona Norte e teria que realizar a prova na escola Antenor Sarmento, no Centro de Manaus. “Eu moro no bairro Cidade Nova e não conheço o Centro. Me colocaram em uma escola muito distante da minha casa e ainda tive que procurar onde era a escola”, disse Ludiene que pretendia concorrer ao cargo de auxiliar administrativo.

Já estudante Anielle Ferreira de Souza, 18, que iria realizar o exame na Escola Estadual Frei Silvio, também no Centro, esqueceu todos os documentos.

“Deixei os documentos na outra bolsa e não tenho como voltar em casa para pegar. Agora perdi a chance”, lamentou.

Alguns candidatos mais precavidos afirmaram que, estudar pela Internet e chegar mais cedo, é a chave para uma boa prova.

O funcionário público Davi Lima, 30, conta que estudou através de vídes e que se programou para não se atrapalhar com imprevistos.

“Dormi mais cedo, e estudei bastante. Baixei alguns vídeos que me ajudaram muito”, disse.

O candidato destacou que sempre faz pesquisas sobre vagas de concursos para ter uma renda melhor, se for aprovado.

A dona de casa Miriam Souza, 37, que disputa uma vaga para auxiliar administrativo, afirmou que também usou a Internet como principal ferramenta de estudos. “Como sou mãe não tenho tempo de ir a um cursinho, no tempo livre, a Internet me ajuda muito. Espero ser aprovada”, comentou.

Além de Manaus, os exames estão sendo realizados nos municípios de Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins. Assistente em Administração é o cargo mais concorrido com 23.238 inscrições para 34 vagas.

No concurso, são ofertadas 94 (noventa e quatro) vagas para os cargos de Nível Médio; 18 (dezoito) para os cargos de Nível Fundamental e 36 (trinta e seis) para o Nível Superior. Os salários vão de R$ 1.739,04 (cargos de Nível Fundamental) a R$ 3.666,54 (cargos Nível Superior).