Vagner Love acerta com clube pequeno da Turquia

Estadão Conteúdo /Diário do Amazonas

São Paulo – Foi rápida e apagada a passagem de Vágner Love pelo futebol francês. Nesta terça-feira (30), com um anúncio em seu site oficial, o Alanyaspor, da Turquia, comunicou a contratação do atacante brasileiro.

Segundo o informe publicado, o clube já chegou a um acerto com o Monaco e, assim, o atacante brasileiro viajou à Turquia. Se ele for aprovado nos exames médicos, que devem ser realizados na quarta-feira, assinará um contrato de dois anos.

O centroavante foi para o Monaco no início deste ano, negociado pelo Corinthians logo após conquistar o Campeonato Brasileiro. Teve, no entanto, um desempenho inconstante: em oito meses, disputou pouco mais de dez partidas. Assim, acabou negociado logo no início da temporada, sem ter chance de se firmar no futebol francês.

Revelado pelo Palmeiras, o atacante de 32 anos foi negociado com o CSKA Moscou em 2004. Teve, então, um desempenho destacado no futebol russo, que rendeu algumas convocações à seleção brasileira. Aos poucos, porém, foi perdendo espaço até ser sucessivamente emprestado, como ao Flamengo e ao próprio Palmeiras.

Já em 2013 ele foi para o Shandong Luneng, da China, onde permaneceu até se transferir ao Corinthians em 2015. Depois da rápida passagem pelo futebol francês, Vágner Love tenta retomar a carreira na Turquia.

O Alanyaspor conquistou o acesso à primeira divisão do Campeonato Turco na última temporada. A equipe foi goleada em sua estreia na elite pelo Besiktas, por 4 a 1, mas venceu a segunda partida, contra o Antalyaspor, por 2 a 1.