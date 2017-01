‘Vem pra rua’ pede que o TSE julgue cassação de José Melo

Asafe Augusto / portald24am@gmail.com

Manaus – Com o intuito de pressionar o Superior Eleitoral (TSE), a julgar o recurso do governador do Amazonas, José Melo (Pros), no processo em que ele teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE), em janeiro de 2016, o grupo ‘Vem pra Rua’ realizará, no próximo domingo (15), uma manifestação na parte externa da Arena da Amazônia, na Avenida Constantino Nery, zona oeste de Manaus.

De acordo com o organizador do ato, o estudante de direito da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), e porta voz do movimento ‘Vem pra rua’, Júlio Lins, 19, o protesto é uma resposta ao que ele considera como o caos da segurança e saúde pública, além de exigir a cassação de Melo no TSE.

“O recurso já foi liberado para ser julgado, mas não entrou na pauta ainda para os ministros analisarem. Sabemos que o Tribunal está em recesso, mas estamos nesse momento em uma sensibilização nacional e, por isso, estamos aproveitando para exigir essa pauta”, ponderou.

Além de Júlio, a manifestação do próximo domingo também é organizada pelos ativistas políticos Mateus Dias, 18, e Jean Batista, 20. De acordo com Lins, esse é o momento em que ele e os amigos viram que ‘passou do limite’ o modo de administrar de José Melo. “Foi a gota d’água que nos impulsionou a ir para a rua. O governador não tem condições de continuar no cargo”, afirmou.

Conforme Lins, a população é refém do medo, porém, ele pondera que é preciso vencer esse medo e ir para a rua pedir o que é melhor para o Estado.Ele afirma que se Melo se manter no cargo a crise política e econômica no Amazonas tende a se agravar.

“Se esse governador que já foi cassado e é o pior da nossa história se mantiver no cargo, o Amazonas tende a afundar mais ainda e potencializar essa vergonha que estamos passando nacionalmente e mundialmente”, disse.

Grupo recolhe mais assinaturas para petição ao Tribunal Superior Eleitoral

O movimento ‘Vem pra Rua’, está recolhendo assinaturas para uma petição pública para a cassação do governador do Amazonas com o intuito de pressionar o TSE. A pretensão é que com a manifestação a pressão aumente. A organização espera que pelo menos cinco mil pessoas compareçam ao evento.

No dia 25 de janeiro, o Tribunal Regional Eleitoral decidiu, por cinco votos a um, cassar os mandatos do governador e do vice-governador, por compra de votos. O processo é originado em ação de policiais federais às vésperas do segundo turno das eleições de 2014, onde apreenderam a quantia de R$ 11,7 mil e documentos que incluíam notas fiscais, listas de eleitores e recibos com assinaturas da empresária Nair Blair e do irmão do governador, Evandro Melo, onde se caracterizou compra de votos e a ação foi motivo para que a coligação de Braga pedisse a cassação de Melo. O TSE ainda não colocou em pauta de julgamento o recurso do processo.