Venda de imóveis em julho fica abaixo da média do 1º semestre, em Manaus

Por Laís Motta / Diário do Amazonas

Manaus – O mercado imobiliário de Manaus voltou a cair e fechou o mês de julho com R$ 88 milhões em vendas, segundo pesquisa da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM), apresentada em reunião, ontem. Na ocasião, a entidade confirmou mais uma edição do Mega Salão Imobiliário, previsto para novembro. A expectativa é de alta nas vendas neste semestre.

O resultado de julho foi um pouco menor que a média de vendas do primeiro semestre, de R$ 90 milhões. Já em relação a junho, a queda foi bem maior. Naquele mês, as vendas atingiram R$ 110 milhões, impulsionado pelo Feirão da Caixa.

“Eu considero que foi altamente positivo, o nível de vendas foi mantido em relação ao ano passado, apesar da economia ter andado em um cenário um pouco mais deteriorado do que foi o ano passado. Ou seja, para o segundo semestre, nós esperamos que essas vendas passem da média, que foi de R$ 90 milhões por mês, até porque voltou a confiança e o País volta a ter uma segurança jurídica”, disse o presidente da Ademi-AM, Romero Reis.

Em novembro, está previsto o 2º Mega Salão Imobiliário. Em 2015, foram ofertados mil imóveis em três dias. “Isso sem duvida acaba movimentando o mercado, favorece o consumidor que passa a ter acesso a promoções, produtos diferenciados, novos lançamentos”, disse Reis. O aumento das vendas depende, porém, da liberação de recursos pelos bancos, não somente a Caixa, avalia.

Em julho, 258 unidades, entre imóveis residenciais e comerciais, foram vendidas, totalizando um Valor Sobre a Oferta (VSO) de 6,7%. Em junho, foram comercializadas 338 unidades, com VSO de 8,4%, o maior de 2016.

Bairro da Paz (49), Ponta Negra (35) e Gilberto Mestrinho (23) foram as áreas da capital com maior número de vendas, em julho.

Considerando apenas a modalidade residencial, foram vendidas 251 unidades. O VSO residencial ficou em 7,7%. Já o valor médio do metro quadrado atingiu R$ 4.881,62.

Os imóveis de dois quartos, do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), registraram 104 vendas. Os imóveis até 50 metros quadrados totalizaram 107 vendas. As unidades com metro quadrado entre R$ 3,1 mil e R$ 4 mil, do MCMV, foram as mais comercializadas (105). Já a faixa entre R$ 150,1 mil e R$ 180 mil foram as mais vendidos (85).

O segmento de alto padrão cresceu. Foram comercializadas 61 unidades de R$ 400,1 mil e R$ 600 mil e 23 imóveis acima de R$ 850 mil.

Estoques

Há 3.712 imóveis em estoque com valor total de R$ 1,5 bilhão. Para o diretor da Ademi-AM, Henrique Medina, o estoque de dois quartos do MCMV, com 669 unidades disponíveis, acaba em seis a sete meses se o nível de vendas se mantiver.

O bairro Adrianópolis, conhecido por um alto valor do metro quadrado, é o local com maior estoque, com 753 unidades disponíveis. A Ponta Negra vem depois, com 700 imóveis, seguido do Dom Pedro, com 379.