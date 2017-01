Venda de veículos novos cai 26,8% no Amazonas

Beatriz Gomes

Manaus – A venda de veículos novos no Amazonas caiu 26,87% em 2016 com relação a 2015, acima da média nacional de 20%. De acordo com os dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), foram comercializadas 13 mil unidades a menos no ano passado. Já as vendas de dezembro apontaram melhora de 22,29% frente a novembro.

Automóveis e comerciais leves, que respondem por mais da metade das vendas no Estado, tiveram retração de 25% em 2016, comparado a 2015, um recuo de mais de 7 mil unidades.

As vendas de motos, que correspondem a 40% do total no Amazonas, caíram 27,68% em relação a 2015, 5,5 mil motos a menos no ano.

Com relação a novembro, as vendas em dezembro foram melhores e apontaram recuperação de 21% na comercialização de automóveis e comerciais leves e de 23,3% nas vendas de motos, na mesma comparação.

No Brasil, as vendas de veículos novos caíram 20% em 2016, de 3,98 milhões, em 2015, para 3,17 milhões de unidades, entre automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, apontam números preliminares do setor automotivo. Trata-se do menor volume desde 2006.

Só em dezembro, foram vendidos 298,9 mil veículos, uma retração de 14,3% ante o resultado de igual mês de 2015, mas crescimento de 14,3% em relação ao volume de novembro, segundo os dados da Fenabrave.

Automóveis e comerciais leves tiveram queda de 19,8% em 2016 e de 9,78% em dezembro, comparado a dezembro do ano passado, mas aponta um crescimento de 14,67% em relação a novembro.

Mais vendidos

Entre os automóveis mais vendidos no Estado, em dezembro, estão o Onix e o Prisma, da Chevrolet, HB 20, da Hyundai, Mobi, da Fiat, e o Corolla, da Toyota.

Nos comerciais leves, a preferência ficou com os modelos S10, da Chevrolet, Toro e Strada, da Fiat, Hilux, da Toyota e o Montana, da Chevrolet.

Entre os modelos de motos mais vendidos no Estado estão: CG 160, Biz, NXR160, POP 110i, da Honda e YBR150, da Yamaha.