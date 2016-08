Workshop de teatro musical tem inscrições abertas para setembro

Por Kamilla Vieiralves / Diário do Amazonas

Manaus – Aliar o teatro e a música, na construção cultural. É com essa proposta que a escritora e atriz Elisa Lucinda e a atriz e diretora Geovana Pires ministrarão, nos dias 13 e 14 de setembro, o workshop ‘A Poesia da Canção’. Integrada ao projeto Vivo EnCena, a iniciativa é a quinta ação cultural em Manaus, este ano.

De acordo com o curador do projeto, Expedito Araújo, em todos os workshops realizados, neste ano, a música foi trabalhada como alicerce da dramaticidade teatral. “O viés sempre foi o fazer musical, a música para o teatro e a musicalidade para o teatro musical. Agora, neste, voltamos um pouco a trabalhar com as palavras, mas através das letras de canções da MPB”, adianta o curador.

Segundo ele, por ter caráter integral, inclusivo e informativo, o projeto consegue abrir o leque de seu público-alvo. “O trabalho da Eliza é muito conhecido por lidar com a palavra e a música para contar uma história, e cada profissional interpreta e apresenta isso de uma forma. Nossa ideia é proporcionar uma vivência e uma troca de experiência entre os participantes, já que o grau de conhecimento vem aumentando a cada edição”, explica Expedito.

Sobre essa, que ja é a quinta ação em Manaus, apenas em 2016, ele afirma que a cidade tem uma avaliação muito positiva dos profissionais que participam, o que permite uma expansão cada vez maior do projeto. “São cinco anos de atuação em Manaus, muitos espetáculos no Teatro Amazonas e mais de 30 workshops na cidade. A avaliação é de excelência. Sempre temos pessoas que descobrem o projeto e se inscrevem pela primeira vez, o que garante uma diversidade rica das participações”, garante o curador cultural.

As inscrições para o workshop ‘A Poesia da Canção’ podem ser feitas via e-mail email — vivoencena@gmail.com —, até o dia 5 de setembro. As aulas acontecerão nos dias 13 e 14 de setembro, no Centro Cultural Palácio da Justiça.